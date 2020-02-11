11.02.2020 - 13:19 |
Enis Arıkan: Her şey güzel gidiyor
'Alice' müzikalindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Enis Arıkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Enis Arıkan, birkaç eksiğini almak için alışverişe geldiğini söyledi.
Kapalı gişe oynamaya devam eden 'Alice' müzikalinin keyifle devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Bu aralar her şey güzel gidiyor" dedi.