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31.12.2020 - 19:22 |

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan O Ses Türkiye sahnesinde

Enis Arıkan kimdir? Son dönemin en popüler isimlerinden olan Enis Arıkan bu akşam O Ses Sahnesinde. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahnede yer alacak olan Enis Arıkan gösterisi ile yine jüriyi şaşırtacak mı merak konusu. Peki, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan O Ses Türkiye sahnesinde
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Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Enis Arıkan O Ses Türkiye sahnesinde. Yılbaşı özel programı için O Ses'te sahne alacak olan Enis Arıkan, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz'un karşısına çıkacak. Peki, Enis Arıkan kimdir?

ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA?

Birçok dizi ve filmde rol alan Enis Arıkan 3 Ocak 1983 doğumludur. Son olarak Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan Benimle Söyle programını da sunmuştu. Yeni dönemde Acun Ilıcalı'nın internet platformu Exxen'de program yapacak.

ENİS ARIKAN DİZİLERİ

1998      Aynalı Tahir        Erman  

1998      Gülerken Ağladık                            

1999      Zilyoner                              

2001      Hırsız     Cem      

2002      Yıldızların Altında                           

2002      Çekirdek Aile                    

2003      Gurbet Kadını    Fırat      

2004      Gizli Dünyalar                   

2005      Kadın İsterse     Tolga     7. bölüm

2007      Genco  Cüneyt

2008      Kurtlar Vadisi Pusu                         2. sezon

2009      Kapadokya Düşleri          Ahmet 

2010      Aşk ve Ceza        Alpay    1. sezon

2010-11                Yerden Yüksek  Sabit     

2012      Uçurum               Kutlu    

2014      Hayat Ağacı        Arif Gür

2015      Eğlendirme Dairesi                         

2015      Komedi Türkiye               

2016      Familya Bergütay            

2016      Geldim Gördüm Güldüm Show                

2018-2020           Jet Sosyete         Tonguç Pehlivan "Tony"              

2019-     Benimle Söyle   Kendisi Sunucu

2020      Yasak Elma          Kendisi Konuk Oyuncu

2021-     @Enis Arıkan     Kendisi Sunucu

ENİS ARIKAN FİLMLERİ

2011      Cast-ı Olan mı Var                           Kısa film

2015      Kocan Kadar Konuş         Mehmet            

2016      Kocan Kadar Konuş: Diriliş            Mehmet            

2016      Rüya      Hakan  

2017      Küçük Ortak                      

2018      Görevimiz Tatil                 

2018      Kaç Kaçabilirsen               Ergüven              

Milliyet'te Yıldızlar Geçidi!Yeni yılınız kutlu olsun!
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