Enkazda poz verdi!

Itır Esen ve AKUT Vakfı’nın depreme farkındalık yaratmak adına düzenlediği ‘Sesimi Duyan Var Mı?’ projesine sosyal medyadan tepki yağdı. 10 tasarımcı ve 10 modelin yer aldığı projede Esen’in Kartal’da bir binanın enkazı üzerinde yırtmaçlı elbisesiyle paylaştığı video, eleştiri aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu nasıl farkındalık?” ve “Büyük rezalet!” gibi sert yorumlar yaptı. Model, tepkilerin büyümesi üzerine paylaşımını sildi.