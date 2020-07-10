Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için imaj değiştirdi

Geçtiğimiz yıl 'Behzat Ç.’nin yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı.

Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan oyuncu, imaj değiştirdi. Beşikçioğlu, yeni sezonda FOX TV’de yayınlanacak ‘Kimsesizler’ dizisi için saçını ve sakalını kestirdi.