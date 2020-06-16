Erdal Özyağcılar'ın berberlik hüneri

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Erdal Özyağcılar, karantina günlerini ailesiyle birlikte İstanbul dışında geçiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden son derece dikkat çekici paylaşımlara imza atan Özyağcılar, bu defa berberlik hünerlerini ortaya koyduğu bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Yardımcısı Birol ile kamera karşısına geçen Erdal Özyağcılar, onun uzayan saçlarını büyük bir ustalıkla kesti. Özyağcılar o anları kameraya aldı ve ünlü berberlerin lakaplarına göndermede bulunarak bu videoyu ‘Karatarak berber’ notuyla paylaştı.