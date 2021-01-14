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14.01.2021 - 07:00 |

Gülben Ergen kuralı

Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp, sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk oldu. “Yaşam enerjisi çok yüksek bir kadınım” diyen şarkıcı, “Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup, günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum” dedi.

Gülben Ergen kuralı
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Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu, yeni sezonda Exxen'de yayınlanan Katarsis programının bu haftaki konuğu Gülben Ergen oldu. Ünlü şarkıcı, hayatını değiştiren olayları, aile ilişkilerini, çocuklarına olan sevgisini ve hayallerini anlattı

"BENİ AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞAN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Geçmişte yaşadığı olayların belirli aralıklarla gündeme gelmesi ile ilgili Gülben Ergen, "Bu yaşıma kadar gerçekten bütün yaşadığım artı, eksi, doğru, yanlış her şeyi bir şekilde bünyeme aldım, kabul ettim, içselleştirdim. Yaşama enerjisi çok yüksek bir kadınım ve yaşamayı çok seviyorum. Hayallerim var ve beni bunlardan alıkoyup günümü, saatimi, sağlığımı aşağıya çekecek, beni negatifleştirecek kimseyle görüşmüyorum. Burada seçme seçilme hakkı bende. Keşke hayatımdan insan elemesini daha önce yapsaydım. 'Kim ne der?' diye geçen yıllarıma yazık. Ne derlerse desinler. Kime hesap veriyoruz. Ben ona, buna cevap vermek zorunda değilim. Cevap vermeye kalksam, sonra kendimi beğenmiyorum zaten. Yalan ve kıvırtma mücadeleleri saçma bir sahtelik çökertiyor insana" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen kuralı

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"Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" sözünü hatırlatan Gökhan Çınar, bugün dönüp baktığında bu sözün ona nasıl hissettirdiği sorması üzerine, "Unutmayın ki bana bir şey olur. Çünkü benim de etim, kemiğim, derim var. Kesince kanım akıyor. 'Ama unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz' diyerek totem, şahane bir büyü, çok güzel bir muska ve geçerli bir söz. Gerçekten de işe yarıyor. İnsan kendi kendine bunu tekrar edebilir ama inanarak söylerse daha da işleyen bir hali var. Her gün aynı saatte alınan antibiyotik gibi. Bu sözü tekrar ettiler ve şahane bir büyü yaptılar, üzerime altın tozlarını saçtılar ve bu güç sanki kalkanlaştı üzerimde" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen kuralı

"TORUNLARIM OLSUN İSTİYORUM"

"60'lı yaşlarında hayallerin neler?" sorusu üzerine torunları olmasını dilediğini belirten Gülben Ergen, "Üç çocuğumun da evlendiğini görmek istiyorum. Torunlarım olsun ve onlara bakayım. Çok kalabalık, çok güzel bir evimiz olsun. Çok mutlu olsunlar istiyorum. Ben onlara yük olmayan tatlı bir babaanne olayım. Bazen bana gelsinler bazen de ben onlara gideyim. 60'ımda da sahnede olacağım gibi bir hayalim yok. Müzikten kopmadan ufak ufak üretmeye devam edip, şaşaayı azaltıp, başka alanlarda yazıp, okuyup, çizip, söyleyip beni mutlu edecek değerlere sarılmayı hayal ediyorum" dedi.

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