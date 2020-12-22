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22.12.2020 - 07:00 |

Ergen’den ‘Seni Kırmışlar’

Gülben Ergen’in, ‘Seni Kırmışlar’ albümü cuma günü çıkıyor.

Ergen’den ‘Seni Kırmışlar’
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Şarkıcının, 11’inci projesinin ön siparişi de açıldı. Ergen, kartonete parçaların söz ve bestecilerini, eser isimlerinden daha büyük yazdırarak, bir ilke imza attı.

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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