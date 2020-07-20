20.07.2020 - 07:00 |
Ergün’den üçüncü kitap!
Araştırmacı yazar Billur Ergün (24), ‘Marduk-Bir Tanrı Kaşifi’ ve ‘Apollon-İskender-i Zülkarneyn’ romanlarından sonra ‘Jezebel Melek-i Tavus’ adlı son kitabını okurlarıyla buluşturdu.
Araştırmacı yazar Billur Ergün (24), ‘Marduk-Bir Tanrı Kaşifi’ ve ‘Apollon-İskender-i Zülkarneyn’ romanlarından sonra ‘Jezebel Melek-i Tavus’ adlı son kitabını okurlarıyla buluşturdu. Ergün, ilk baskısı kısa sürede tükenen kitabında, İsrail kraliçesi Jezebel’in vahşice öldürülmesine ve Ezidilere yer verdi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.