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20.07.2020 - 07:00 |

Ergün’den üçüncü kitap!

Araştırmacı yazar Billur Ergün (24), ‘Marduk-Bir Tanrı Kaşifi’ ve ‘Apollon-İskender-i Zülkarneyn’ romanlarından sonra ‘Jezebel Melek-i Tavus’ adlı son kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Ergün’den üçüncü kitap!
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Araştırmacı yazar Billur Ergün (24), ‘Marduk-Bir Tanrı Kaşifi’ ve ‘Apollon-İskender-i Zülkarneyn’ romanlarından sonra ‘Jezebel Melek-i Tavus’ adlı son kitabını okurlarıyla buluşturdu. Ergün, ilk baskısı kısa sürede tükenen kitabında, İsrail kraliçesi Jezebel’in vahşice öldürülmesine ve Ezidilere yer verdi.

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