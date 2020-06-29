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29.06.2020 - 15:41 |

Erkan Can ile Güven Kıraç karavanla tatile çıktı

Usta oyuncu Erkan Can ile yakın arkadaşı Güven Kıraç, Youtube kanalı açtı. “Mesela Dedik” isimli kanalda çeşitli deneyimlerini farklı konseptlerle paylaşan ikili, şimdi de karavan tatiline çıktı.

Erkan Can ile Güven Kıraç karavanla tatile çıktı
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Kanalda, “Erkan Can-Güven Kıraç Yollarda” isimli bir bölüm hazırlayan usta oyuncular, Çanakkale’den başlayıp Side’ye kadar uzanan yol boyunca tatil maceralarını takipçilerine anlatıyor.

İkili, son olarak karavanlarından bir fotoğraf paylaştı. Kıraç “Karavanımızdaki çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Karavan püf noktalarını anlatıyoruz” dedi. Foça’da denize giren ikili, izleyicilerini doğa ve küresel ısınmaya dair de bilinçlendiriyor.

Erkan Can ile Güven Kıraç karavanla tatile çıktı

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