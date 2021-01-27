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HaberlerMagazin Haberleri Erkan Petekkaya, 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oluyor
27.01.2021 - 12:36 |

Erkan Petekkaya, 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oluyor

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisine oyuncu Erkan Petekkaya konuk oluyor. 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Petekkaya, mafya babası Sadi karakterine hayat verecek.

Erkan Petekkaya, 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oluyor
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Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta 22. bölümüyle ekranlara gelecek olan diziye Erkan Petekkaya katıldı.

'Kırmızı Oda' dizisinin yeni bölümünde; Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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