Erkan Petekkaya, 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oluyor

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta 22. bölümüyle ekranlara gelecek olan diziye Erkan Petekkaya katıldı.

'Kırmızı Oda' dizisinin yeni bölümünde; Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak.