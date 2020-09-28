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28.09.2020 - 07:00 |

Erkek kılığında

Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı, ‘Son Kale Hacıbey’ 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak.

Erkek kılığında
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Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı, ‘Son Kale Hacıbey’ 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. İlk kez bir filmle izleyicilerin karşısına çıkacak Talu, Ahmet Paşa’nın kızı Fatma karakterine hayat verecek. Oyuncu, gizli bir görev gereği erkek kılığına girecek.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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