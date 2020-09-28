Erkek kılığında

Başrollerini Deren Talu, Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur’un paylaştığı, ‘Son Kale Hacıbey’ 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak. İlk kez bir filmle izleyicilerin karşısına çıkacak Talu, Ahmet Paşa’nın kızı Fatma karakterine hayat verecek. Oyuncu, gizli bir görev gereği erkek kılığına girecek.