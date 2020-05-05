Erol Evgin manolyalarını bahçeye ekti

Saksılarda büyüttüğü manolya fidanlarını bahçesine diken Erol Evgin, "Diktiği bitki yaşayan, büyüyen, çiçek açanlara eli yeşil derler, benim de elim yeşildir. Şimdi manolyalarımızın çiçek açmasını bekleyeceğiz. Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde doğa ve sanat bana umut veriyor. İçinizi umutla dolduracağınız hobilerinize yönelin” ifadelerini kullandı.