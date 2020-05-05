MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Erol Evgin manolyalarını bahçeye ekti
05.05.2020 - 10:56 |

Erol Evgin manolyalarını bahçeye ekti

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, corona virüs salgını nedeniyle devam eden karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi. Usta sanatçı, saksılarda büyüttüğü manolyaları bahçesine ekti.

Erol Evgin manolyalarını bahçeye ekti

Saksılarda büyüttüğü manolya fidanlarını bahçesine diken Erol Evgin, "Diktiği bitki yaşayan, büyüyen, çiçek açanlara eli yeşil derler, benim de elim yeşildir. Şimdi manolyalarımızın çiçek açmasını bekleyeceğiz. Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde doğa ve sanat bana umut veriyor. İçinizi umutla dolduracağınız hobilerinize yönelin” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dur De' dedi

Dur De' dedi

Karantinada kutlamalar!

Karantinada kutlamalar!

20 Kasım’da vizyonda

20 Kasım’da vizyonda

Yardım melekleri

Yardım melekleri

Sıradaki Haber