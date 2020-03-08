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08.03.2020 - 15:50 |

Erol Evgin: Yeni şarkımız kadınlarımıza armağan olsun!

Şarkıcı Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünde Farah Zeynep Abdullah'la seslendirdiği 'Sen Unutulacak Kadın mısın?' isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini 'Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladı.

Erol Evgin: Yeni şarkımız kadınlarımıza armağan olsun!

Şarkının video klibini Evgin, "Unutulmayan kadınlar için yazılmış bu şarkı, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza armağan olsun, kadınlar gününüz kutlu olsun" notuyla Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Erol Evgin: Yeni şarkımız kadınlarımıza armağan olsun

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