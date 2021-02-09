Erol Evgin'den Sevgililer Günü sürprizi

Erol Evgin, hayranlarına Sevgililer Günü sürprizini şu sözlerle duyurdu:

"Yeryüzünde paylaştıkça büyüyen tek şey 'sevgi'dir. Sizlerle göz göze hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özledim. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte bu şarkılar sizlere merhem olsun. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun."