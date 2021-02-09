MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Erol Evgin'den Sevgililer Günü sürprizi
09.02.2021 - 12:59 |

Erol Evgin'den Sevgililer Günü sürprizi

Usta sanatçı Erol Evgin, geçtiğimiz gün 2009 yılında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen 'Hep Böyle Kal' isimli konserini, Sevgililer Günü sürprizi olarak YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

Erol Evgin'den Sevgililer Günü sürprizi
ABONE OL

Erol Evgin, hayranlarına Sevgililer Günü sürprizini şu sözlerle duyurdu:
"Yeryüzünde paylaştıkça büyüyen tek şey 'sevgi'dir. Sizlerle göz göze hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özledim. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte bu şarkılar sizlere merhem olsun. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun."

    Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

    AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

    Son dakika haberleri - Manchester City, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

    Son dakika haberleri - Manchester City, Lionel Messi'den vazgeçmiyor

    "Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

    "Futbolda sözde şike" davasının 19'uncu celsesi yarın görülecek

    Son dakika haberleri - Bakasetas transfer gerçekleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

    Son dakika haberleri - Bakasetas transfer gerçekleri! Galatasaray ve Fenerbahçe...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet