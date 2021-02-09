09.02.2021 - 12:59 |
Erol Evgin'den Sevgililer Günü sürprizi
Usta sanatçı Erol Evgin, geçtiğimiz gün 2009 yılında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen 'Hep Böyle Kal' isimli konserini, Sevgililer Günü sürprizi olarak YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.
Erol Evgin, hayranlarına Sevgililer Günü sürprizini şu sözlerle duyurdu:
"Yeryüzünde paylaştıkça büyüyen tek şey 'sevgi'dir. Sizlerle göz göze hep bir ağızdan şarkılar söylemeyi çok özledim. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte bu şarkılar sizlere merhem olsun. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun."