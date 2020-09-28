Ersan Uysal hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesaplarından 83 yaşındaki Uysal’ın acı haberini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, “Tiyatromuzun çok kıymetli emekli sanatçılarından Ersan Uysal vefat etmiştir. Şehir Tiyatrosu ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Ersan Uysal’ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından; bugün 15.00’te Topkapı Mezarlığı’nda defnedilecek.