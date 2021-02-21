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21.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Ersoy: Aşı yaptıracağım

Muazzez Ersoy, alerjik bünyesi olduğunu ve özellikle Çin’den getirilen aşıyı yaptıracağını belirtti.

Ersoy: Aşı yaptıracağım
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Muazzez Ersoy, alerjik bünyesi olduğunu ve özellikle Çin’den getirilen aşıyı yaptıracağını belirtti. Sanatçı, “Daha sıram gelmedi. Aşı yaptırırken video’da paylaşabilirim. Çin’den getirilin aşıyı yaptıracağım. Çünkü en aktif aşının daha güvenli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Ersoy, “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna ise, “Hayır, asla... Günümüzde sadece kadınlar değil, erkekler de yaptırıyor” cevabını verdi. 

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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