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11.11.2020 - 13:39 |

Eser Yenenler paylaştı: Covid Yenenler!

Geçtiğimiz ay korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu Eser Yenenler, hastalığı bulaştırmamak için 14 gün karantinaya girmişti.

Eser Yenenler paylaştı: Covid Yenenler!
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Hafif semptomlarla geçirdiği korona virüsü yenen Eser Yenenler, 14 gün ayrı kaldığı hamile eşi Berfu Yenenler ve oğlu Kuzey’e kavuştu.

Ünlü oyuncu, eşiyle bir selfie’sini Instagram hesabından esprili bir notla paylaştı: Covid Yenenler.

Berfu Yenenler, eşinin korona virüs testi pozitif çıkınca, oğlu Kuzey'le birlikte İzmit'e ailesinin yanına gitmişti.

Eser Yenenler paylaştı: Covid Yenenler

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