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17.09.2020 - 12:36 |

Eser Yenenler sahte hesaplardan şikayetçi oldu

Sahte hesaplardan kendisine ait olmayan paylaşımlar yapılarak zor duruma düşürüldüğünü belirten Eser Yenenler, savcılığa başvurarak bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını talep etti.

Eser Yenenler sahte hesaplardan şikayetçi oldu
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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Eser Yenenler, sosyal medyada, kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara karşı savaş açtı. Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

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Eser Yenenler'den 'mutluluğun resmi' paylaşımı

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, önceki gün yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Kedisinin corona virüse yakalandığını açıklayan Berfu Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyse ki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde. Tebrikler kedim."

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