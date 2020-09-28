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28.09.2020 - 07:00 |

Eserlerini bağışladılar

Türkiye’de en çok müzayede yapan kurum olan Artam Antik A.Ş.’nin sahibi Turgay Artam ile koleksiyoner İsmail Koçak, koleksiyonlarındaki Selçuklu eserlerini Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne bağışladı.

Eserlerini bağışladılar
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Türkiye’de en çok müzayede yapan kurum olan Artam Antik A.Ş.’nin sahibi Turgay Artam ile koleksiyoner İsmail Koçak, koleksiyonlarındaki Selçuklu eserlerini Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne bağışladı. Artam, “Koleksiyoncular önünde sonunda ellerindekini müzelerle paylaşıyor. İsmail Bey, ‘Koleksiyonumu ne yapayım?’ diye sordu, ben de ‘Bağışla’ dedim. ‘Sen bağışlarsan ben de veririm’ dedi ve bunun üzerine eserler artık orada sergilenecek” açıklamasını yaptı.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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