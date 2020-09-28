Eserlerini bağışladılar

Türkiye’de en çok müzayede yapan kurum olan Artam Antik A.Ş.’nin sahibi Turgay Artam ile koleksiyoner İsmail Koçak, koleksiyonlarındaki Selçuklu eserlerini Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne bağışladı. Artam, “Koleksiyoncular önünde sonunda ellerindekini müzelerle paylaşıyor. İsmail Bey, ‘Koleksiyonumu ne yapayım?’ diye sordu, ben de ‘Bağışla’ dedim. ‘Sen bağışlarsan ben de veririm’ dedi ve bunun üzerine eserler artık orada sergilenecek” açıklamasını yaptı.