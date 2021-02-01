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01.02.2021 - 09:08 |

'Eşim Ferhan Şensoy da bu nergisler gibi çok güzel'

Usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam eşi Cem Öget ile Cihangir’de görüntülendi.

'Eşim Ferhan Şensoy da bu nergisler gibi çok güzel'
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Müjgan Ferhan Şensoy’un elindeki çiçek demeti sorulunca Cem Öget “Çok güzeller değil mi? Yılın ilk nergisleri. Görünce dayanamadım aldım çünkü eşim Ferhan da bu nergisler gibi çok güzel. Güzele de böylesi yaraşır” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; eşi Cem Öget'in iltifatlarına Şensoy, “Cem’in kalbi de çok güzel” yanıtını verdi.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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