Eşiyle 17 yıldır aynı sahnede

Hayranlarının karşısına puantiyeli ve çiçek desenli elbiseyle çıkan Derya Bedavacı, programına 'Naz Değil' şarkısıyla giriş yaptı. Performansı ve sahne şovuyla beğeni toplayan şarkıcı, mekanı dolduran 400 kişiyi mest etti.

17 yıllık eşi Murat Bedavacı ile sahne birlikteliğini de paylaşan Bedavacı, kendisini dinlemeye gelenlere sürpriz yaparak, Seda Sayan'ın 'Bahçede Mış Mış' parçasını baterist eşiyle birlikte seslendirdi.

Performansının son bölümünde hareketli şarkılar söyleyen Derya Bedavacı, 2,5 saatlik performansının ardından alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.