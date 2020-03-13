ESKİ ASİSTAN VERYANSIN ETTİ!

ABD’li oyuncu Amber Heard’ün eski asistanı Kate James, aktrisle ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasıyla magazine bomba gibi düştü. The Blast’ın

haberine göre, 2012-2015 yılları arasında oyuncuyla çalışan James, o dönemde Heard’ün kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ve mental şiddete maruz kaldığını iddia ederek, “En küçük şeyler için bile bana sürekli bağırıyordu, cinnet getiriyordu. Kimse nedenini anlamıyordu. Bir açıklama yapmaya kalktığımdaysa sinirinden beni bile duymuyordu. Yanlış giden her şey benim hatamdı” ifadelerini kullandı.

James, aktrisin eski eşi Johnny Depp ile ilgiliyse şunları aktardı: “Amber, çalışmaya başladığımız dönemde zaten Johnny ile birlikteydi. İlk başta bana ilişki yaşadığı kişinin kim olduğunu söylemedi. Sonra aktörle tanıştım. Onunla ilgili ilk izlenimim ne kadar barışçıl, nazik, kibar hatta biraz da utangaç bir adam olduğu...” Heard’ün zaman geçtikçe kişilik anlamında dönüştüğünü belirten James, “Johnny’nin evine ilk kez gittiğimde, Amber’in yarattığı etkiyi görüp, gözlerime inanamadım. Tüm ciltsiz kitapları atmıştı (ki o eserlere Johnny’in büyük paralar harcadığına inanıyorum). Bu davranışı biraz tuhaf buldum. Amber, başta rahat ve salaş şeyler giyiyordu. Johnny ile ilişkileri ilerledikçe tarzı da değişti. Daha bohem giyinip, mücevher kullanmaya başladı. Hatta şapkalar aldı. Bu, bana Johnny’nin stilini taklit ediyor gibi geldi” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Heard’ün sözcüsü ise, “Bu ifadeler, kötü performansı nedeniyle kovulan huysuz bir eski çalışan tarafından yapılmıştır. Bu saçmalıkların gerçek bir dayanığı ve yaşanan süreçle hiçbir ilgisi yoktur” cümlelerini kullandı.