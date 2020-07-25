Eski sevgiliye gönderme mi?

Hande Doğandemir, Twitter’da bir kullanıcının “Hayattaki bütün sevgililerini defalarca aldatıp, şimdi de aynı anda 20 kadınla eşine aynısını yapan sosyopat, kadına şiddet ahkamı kesiyor” yorumuna yanıt verince ortalık karıştı. Oyuncunun, “Güzel hikaye, keşke dizi senaryosu olsaydı... Bir susun artık! Utanma duygusu olsun” cevabını, hayranları eski sevgilisi Mert Fırat’a gönderme olarak yorumladı.



Aynı kişinin, “Çığırtkanlık yapmazsa herkes potansiyelini fark eder. O yüzden kendisini keyifle izliyorum” demesine Doğandemir, “Aldık çekirdekleri, filmin sonunu bekliyoruz. Elbet bir gün kardeşim” sözleriyle yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları ise, “Mert Fırat’tan bahsediyorlar”, “Füze attı”, “Gerçekten Mert Fırat mı bu kişi?” ve “Adamın eşi hamile, kendilerine bakmadan ona sallıyorlar” mesajları gönderdi.









