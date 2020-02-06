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06.02.2020 - 17:08 |

'Eski yaraları kapattık'

'Best of Year Awards' (Yılın En’leri) töreni, önceki akşam Lazzoni Hotel’de sahiplerini buldu. Oyuncu Hazım Körmükçü, kırmızı halı röportajlarını gerçekleştiren nişanlısı Zeynep Tandoğan’ı yalnız bırakmadı.

'Eski yaraları kapattık'

Gece boyuncu bir an olsun Zeynep Tandoğan’ın yanından ayrılmayan Hazım Körmükçü, “Hanım çalışıyor. Ben de yanında olmak istedim” dedi.

Daha önce şiddet haberleriyle gündeme gelen ikili, “Eski yaraları kapattık. Şu an çok iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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