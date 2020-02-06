Gece boyuncu bir an olsun Zeynep Tandoğan’ın yanından ayrılmayan Hazım Körmükçü, “Hanım çalışıyor. Ben de yanında olmak istedim” dedi.

Daha önce şiddet haberleriyle gündeme gelen ikili, “Eski yaraları kapattık. Şu an çok iyiyiz” ifadelerini kullandı.