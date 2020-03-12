12.03.2020 - 17:25 |
Sunucu Esra Balamir alışverişte
Bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren güzel ve başarılı sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Kız kıza alışverişe çıkan ikili, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar. Oldukça neşeli ve keyifli olan Balamir, "Bugünü arkadaşımla beraber kendimize ayırdık.Kız kıza biraz dışarı çıkalım istedik" açıklamasında bulundu.
İkili, alışverişin ardından soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı.