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13.09.2020 - 16:08 |

Esra Balamir şaşırttı!

Yakın arkadaşı Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Esra Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada tepki çekti.

Esra Balamir şaşırttı!
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Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira, eski eşi Okan Kurt ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Hafta içi programı dolayısı ile dışarıda pek fazla vakit geçirmeyen Akalın, hafta sonunu ailesine ve dostlarına ayırdı.

Geride bıraktığımız gün kızı Hira'nın üzerine düşen camın kırılması ve Hira'nın yara almadan kurtulmasının şokunu yaşayan başarılı şarkıcı, gazetecilerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür etmek ile yetindi. 

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Öte yandan daha önce corona virüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.

Esra Balamir şaşırttı

 

13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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