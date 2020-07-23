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23.07.2020 - 13:00 |

Esra Balamir'in beyazlar içindeki şıklığı

Sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz gün tek başına geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Esra Balamir'in beyazlar içindeki şıklığı
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Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı geçtiğimiz aylarda uzun bir dinlenme fırsatı bulduğunu belirten Esra balamir, "Bu süreç aslında biraz benim için iyi oldu. Gerçekten çok çalışan bir insanım. Geçen sene yılbaşında sahneye çıkıp sonra ertesi gün 1 Ocak'ta başka bir ilde tekrar işe gittim. Bu süreç, benim için dinlendirici bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Esra Balamir'in beyazlar içindeki sadeliği ve şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

Esra Balamirin beyazlar içindeki şıklığı

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