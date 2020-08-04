Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.

Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkalrı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.