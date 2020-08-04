MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!
04.08.2020 - 08:55 |

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile mutfakta çekilen karesini, "Bu gece meleğime makarna yaptım" notuyla Instagram'da paylaştı.

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!
ABONE OL

Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

51 yaşındaki Dermancıoğlu, mutfakta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" mesajını yazdı.

Saat ile Dermancıoğlu'nun arkadaşlıkları, birlikte rol aldıkalrı "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde başlamıştı.

Esra Dermancıoğlundan Beren Saat paylaşımı

    3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sahneden teşekkür

    Sahneden teşekkür

    Güvenmeden asla!

    Güvenmeden asla!

    Süper değişmiş!

    Süper değişmiş!

    Yeni yaş karesi

    Yeni yaş karesi

    Sıradaki Haber