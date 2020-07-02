Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşuldu

Karantina günlerinde sosyal medyayı aktif ve sık sık paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen 51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımıyla herkesi eğlendirdi.

Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu “Yaşamak için doğduk” notuyla takipçileriyle paylaştı. Hem kıyafeti hem de figürleri ile eğlendiği görülen oyuncunun videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri güldürdü.