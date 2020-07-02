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02.07.2020 - 09:33 |

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşuldu

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.

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Karantina günlerinde sosyal medyayı aktif ve sık sık paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen 51 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımıyla herkesi eğlendirdi.

Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu “Yaşamak için doğduk” notuyla takipçileriyle paylaştı. Hem kıyafeti hem de figürleri ile eğlendiği görülen oyuncunun videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri güldürdü.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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