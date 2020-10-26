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26.10.2020 - 13:01 |

Esra Erol: Artık hediyeyi hak etmişlerdi

Sunucu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Esra Erol: Artık hediyeyi hak etmişlerdi
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Oğulları Ömer ve İdris Ali ile birlikte AVM'ye gelen Esra Erol, bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülendi.

Mağaza çıkışı önce kendi ellerini sonra da sırası ile çocuklarının ellerini dezenfekte eden ünlü sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Erol, "Uzun süredir AVM'ye gelmiyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Artık hediyeyi hak etmişlerdi, onlar için geldik" dedi.

Esra Erol: Artık hediyeyi hak etmişlerdi

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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