Esra Erol: Artık hediyeyi hak etmişlerdi

Oğulları Ömer ve İdris Ali ile birlikte AVM'ye gelen Esra Erol, bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülendi.

Mağaza çıkışı önce kendi ellerini sonra da sırası ile çocuklarının ellerini dezenfekte eden ünlü sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Erol, "Uzun süredir AVM'ye gelmiyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Artık hediyeyi hak etmişlerdi, onlar için geldik" dedi.

