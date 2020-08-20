MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük
20.08.2020 - 14:51 |

Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük

Sunucu Esra Erol, önceki gün oğlu Ömer ile İstinyePark AVM'de görüntülendi. Erol, İstinye Pazarı kapısından girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük
ABONE OL

31 Ağustos'ta yeni yayın dönemi ile programına başlayacak olan Esra Erol, yaz tatilini değerlendirdi: Pandemi döneminde tatile gitmemiz bile yeterdi bize. Bir dostumuzun sahibi olduğu otelde onlarla birlikte tatil yaptık. Bulunduğumuz yerden dışarıya çıkmadık ve mesafe ve temizlik kurallarına uyduk. Çok şükür sağ salim de tatilimizi yapıp döndük.

Esra Erol, bir muhabirin "Kadına şiddetin artması ve son dönemde sanat camiasında da örneklerinin görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hiçbir kadın ne fiziksel ne de psikolojik şiddeti hak etmiyor. Ben her başına gelen kadını kendi yerime koyuyorum. 'Aynı şeyi ben yaşamış olsaydım ne hissederdim' diye. Aslında sadece kadın değil insana karşı, hayvan karşı şiddetten de bahsetmek lazım. İnsanların öfke duygularını kontrol edemiyor olmasının altında yatan sebepler bu ama özellikle de kadın gibi bir varlığa bu şekilde bir yaklaşım hiçbir şekilde doğru değil" yanıtını verdi.

Muhabirler ile kısa süreli sohbetin ardından AVM'ye giren sunucu, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük

 

20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Pelin Akil: Kaç kere suratımı tokatladım!

Pelin Akil: Kaç kere suratımı tokatladım!

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı

Selen Görgüzel'den yelkenli pozu!

Selen Görgüzel'den yelkenli pozu!

Sıradaki Haber