Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük

31 Ağustos'ta yeni yayın dönemi ile programına başlayacak olan Esra Erol, yaz tatilini değerlendirdi: Pandemi döneminde tatile gitmemiz bile yeterdi bize. Bir dostumuzun sahibi olduğu otelde onlarla birlikte tatil yaptık. Bulunduğumuz yerden dışarıya çıkmadık ve mesafe ve temizlik kurallarına uyduk. Çok şükür sağ salim de tatilimizi yapıp döndük.

Esra Erol, bir muhabirin "Kadına şiddetin artması ve son dönemde sanat camiasında da örneklerinin görülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hiçbir kadın ne fiziksel ne de psikolojik şiddeti hak etmiyor. Ben her başına gelen kadını kendi yerime koyuyorum. 'Aynı şeyi ben yaşamış olsaydım ne hissederdim' diye. Aslında sadece kadın değil insana karşı, hayvan karşı şiddetten de bahsetmek lazım. İnsanların öfke duygularını kontrol edemiyor olmasının altında yatan sebepler bu ama özellikle de kadın gibi bir varlığa bu şekilde bir yaklaşım hiçbir şekilde doğru değil" yanıtını verdi.

Muhabirler ile kısa süreli sohbetin ardından AVM'ye giren sunucu, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.