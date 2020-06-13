Esra Erol'dan yayın öncesi alışveriş

Alışveriş turu sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Esra Erol, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Pandemi sürecinde programa ara vermediklerini söyleyen Erol, ara vermeyen belki de tek program olduklarını dile getirdi.

Özel aracının gelmesiyle muhabirlere teşekkür eden güzel sunucu, AVM'den ayrıldı.