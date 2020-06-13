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13.06.2020 - 12:56 |

Esra Erol'dan yayın öncesi alışveriş

Esra Erol, önceki gün İstinyePark'da objektifler takıldı. Atv'de yayınlanan programı öncesinde alışveriş turuna gelen sunucu, Markalar Sokağı'nda bulunan Bottega Veneta mağazasından alışveriş yaptı.

Esra Erol'dan yayın öncesi alışveriş
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Alışveriş turu sonrası gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Esra Erol, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Pandemi sürecinde programa ara vermediklerini söyleyen Erol, ara vermeyen belki de tek program olduklarını dile getirdi.

Özel aracının gelmesiyle muhabirlere teşekkür eden güzel sunucu, AVM'den ayrıldı.

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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