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17.08.2020 - 07:00 |

Etkinlikler başladı

Swissôtel The Bosphorus, Sultan Park’ta, Fibabanka ve Fibaemeklilik ana sponsorluğunda Açık Havada Yaz Etkinlikleri başladı.

Etkinlikler başladı
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Swissôtel The Bosphorus, Sultan Park’ta, Fibabanka ve Fibaemeklilik ana sponsorluğunda Açık Havada Yaz Etkinlikleri başladı. Mekanda, önceki akşam Murat Cem Orhan yönetiminde Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ın sesleri ile Türk edebiyatının önemli akımlarından İkinci Yeni şairlerine ait eserlerden oluşan şarkılar, yeniden hayat buldu. Misafirler, doğal atmosfer eşliğinde gecenin keyfini doyasıya yaşadı.

Etkinlikler başladı

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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