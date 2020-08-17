Etkinlikler başladı

Swissôtel The Bosphorus, Sultan Park’ta, Fibabanka ve Fibaemeklilik ana sponsorluğunda Açık Havada Yaz Etkinlikleri başladı. Mekanda, önceki akşam Murat Cem Orhan yönetiminde Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ın sesleri ile Türk edebiyatının önemli akımlarından İkinci Yeni şairlerine ait eserlerden oluşan şarkılar, yeniden hayat buldu. Misafirler, doğal atmosfer eşliğinde gecenin keyfini doyasıya yaşadı.