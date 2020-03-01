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01.03.2020 - 07:00 |

Justin -Hailey Bieber ev arıyorlar

Justin -Hailey Bieber, şu sıralar Brentwood’dan ev bakıyor.

Justin -Hailey Bieber ev arıyorlar

Justin -Hailey Bieber, şu sıralar Brentwood’dan ev bakıyor. 25 yaşındaki popçuyla 23 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde Playboy Enterprises CEO’su Scott Flanders’ın malikanesinin peşinde... TMZ’in haberine göre Beverly Hills’teki evlerini geçtiğimiz yıl 8.5 milyon dolar’a satın alan ikili, yeni yuvaları için 18-20 milyon dolar’ı gözden çıkaracak. Flanders ise aynı yapıya 2014’te 9 milyon dolar ödemişti.

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