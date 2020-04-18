18.04.2020 - 07:00 |
Evde film çekecek
Bugüne kadar altı filmin yönetmen koltuğunda oturan Özcan Deniz, karantina günlerini fırsata çevirdi.
25 gündür evinden çıkmayan sanatçı, hikaye yazmaya başladı. İçinden birini senaryolaştırıp, çekmeye karar veren Deniz’e, projede eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey eşlik edecek. Sanatçının da başrolde olacağı filmin tamamı ev imkanlarıyla çekilecek. Deniz, bilim kurgu, gerilim ve drama türündeki yapımın çekimlerine, önümüzdeki hafta başlamayı planlıyor.
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