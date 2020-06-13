Evde gerilim filmi çektiler

Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Cansu Bayat ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Elçin “Evde gerilim bilim kurgu türünde güzel bir film çektik” dedi.

Yönetmenliğini Özcan Deniz’in yaptığını söyleyen Elçin, “İnternet üzerinden yayınlanacak” dedi. Özcan Deniz filmde eşi Feyza ve 2 yaşındaki oğulları Kuzey’e de yer vermişti.