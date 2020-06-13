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13.06.2020 - 08:10 |

Evde gerilim filmi çektiler

Cansel Elçin, yönetmenliğini Özcan Deniz’in yaptığı ev yapımı gerilim filmi çekti. Özcan Deniz, filmde eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey'e de yer verdi.

Evde gerilim filmi çektiler
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Cansel Elçin, sevgilisi Zeynep Cansu Bayat ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Elçin “Evde gerilim bilim kurgu türünde güzel bir film çektik” dedi.

Yönetmenliğini Özcan Deniz’in yaptığını söyleyen Elçin, “İnternet üzerinden yayınlanacak” dedi. Özcan Deniz filmde eşi Feyza ve 2 yaşındaki oğulları Kuzey’e de yer vermişti.

Evde gerilim filmi çektiler

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