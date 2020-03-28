‘Evde kalmak görevimiz’

Türkiye’nin tanıtıma katkı sağlamak adına yaptıkları projelerle ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini paylaşan ‘Rotahane’, önceki gün birinci yılını geride bıraktı. Kutlamayı sosyal medyada yaptıkları canlı yayınla paylaşan Pervin Ersoy ile Bilge Kuru, ‘Evde Kal’ mesajına riayet ettiklerini ve bunun asli görevimiz olduğunu söyledi. “Bu gerekli bir izolasyon dönemi. Sancılı süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Rotahane grubumuzla bugün Muğla’da olacaktık. ‘Gelin ata binmiş, ya nasip demiş’ sözünü çok severim. Hayatta her şey kısmet. Bunun da bir öğretisi var. Başta özgürlüğün önemini anladık. Her şeyi yeniden inşa etmemize vesile oldu. Başta doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz. Umut var oldukça, güzel günler göreceğimize dair inancım devam edecek” diye konuşan Ersoy, 11 gündür evde olduğunu ifade ederek, “Mutfakta bu derece hünerli olacağım aklıma gelmezdi” şeklinde gülümseten açıklama yaptı. Çoğu insanın şehir hayatına kapılarak kendini unuttuğunu belirten Kuru ise şöyle konuştu: “Bencillikten uzaklaştığımızı fark ettim. Başkaları için kaygı duyarak bütünlüğümüzün kadrini kıymetini anladık.”