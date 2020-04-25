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25.04.2020 - 14:50 |

'Evde karantinanın en kârlısı Shakira'

Bir süredir her akşam çocuklarını yatırdıktan sonra bilgisayarının karşısına geçen Kolombiyalı yıldız Shakira, eğitimini tamamlayıp sertifikasını aldı.

'Evde karantinanın en kârlısı Shakira'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun" "Evde Karantinanın En Kârlısı Shakira" başlıklı yazısı şöyle:
"Sosyal medyadan takip ettiğim için Shakira’nın Pensilvanya Üniversitesi’nin bir sertifika programına katıldığını biliyordum. Çünkü ara sıra ‘Antik Felsefe’ dersleri dinlediğine dair video’lar paylaşıyordu.

Her akşam çocuklarını yatırdıktan sonra bilgisayarının karşısına geçen şarkıcı, dört hafta süren eğitimini başarıyla tamamladı ve sertifikasını aldı."

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    Cadde Yazarları

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