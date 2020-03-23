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23.03.2020 - 10:18 |

'Evde olmaya şikayet edenlere de yazık'

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takipçilerine seslendi hem de 'evinde kal' çağrısına uymayanlara seslendi.

'Evde olmaya şikayet edenlere de yazık'

Geçen yıl aralık ayında kızını kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Sezin Erbil, sosyal medya hesabından Elisa ile birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Her ne kadar şimdiye kadar kızı Elisa’nın yüzünü göstermemiş olsa da paylaşımlarına onu da dahil eden Sezin Erbil, yaptığı son paylaşımda dikkat çekici bir göndermede bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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