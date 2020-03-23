'Evde olmaya şikayet edenlere de yazık'

Geçen yıl aralık ayında kızını kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Sezin Erbil, sosyal medya hesabından Elisa ile birlikte geçirdiği vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor.

Her ne kadar şimdiye kadar kızı Elisa’nın yüzünü göstermemiş olsa da paylaşımlarına onu da dahil eden Sezin Erbil, yaptığı son paylaşımda dikkat çekici bir göndermede bulundu.