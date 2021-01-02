Evden renkli fotoğraflar

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ünlü isimler de 2021’i evinde karşıladı. Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile Amine Gülşe, yılbaşında ilk kez dokuz aylık kızları Eda’nın yüzünü gösterdi. Ailece çektirdiği kareleri Instagram’dan paylaşan çiftin takipçileri, bebeği futbolcuya benzetti.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yılbaşı akşamı için evlerini süslerken, renkli görüntüler verdi. Evcen, oğlu Karan’ı yanağından öptüğü için ruj izi kaldığı kareyi Instagram’dan paylaşarak, “Mutllu yıllar herkese” notunu düştü. Gecenin en çok konuşulan fotoğraflarından biri ise Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen’in karesi oldu.

Noel Bebek Marsel

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, 5.5 aylık oğulları Marsel’le yeni yıl pozu verdi. Çocuklarına Noel şapkası takan çiftten Tosun, “Yeni yıl sen biliyorsun dileklerimizi” notunu düştü.

ABD sürprizi

Ebru Şallı ve AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yılbaşına Los Angeles’ta girdi. İş insanı, model eşine son dakika sürprizi yaparak, onu ABD’ye götürdü.

‘Ağladık, düştük ve kalktık’

Ozan Güven’den şiddet gördüğünü iddia ederek, dava açan Deniz Bulutsuz, yeni yılı arkadaşlarıyla karşıladı. Sosyal medya uzmanı, “Ağladık, düştük ve kalktık. Daha dik yürüyoruz, çok güleceğiz. Bittiğin ve öğrettiğin için teşekkürler 2020” diye yazdı.

Öpüşerek karşıladılar

2020’de sürekli boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, yılbaşını öpüşerek karşıladı. Şarkıcı, “Yeni yılda sarılın, sevin ve dinleyin birbirinizi” diye yazdı.