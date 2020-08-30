30.08.2020 - 07:00 |
Evine asacak
Sedef Avcı, Dicle Çiftçi’nin kendisi için yaptığı tabloya hayran kaldı.
Eseri Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Ne büyük bir sürpriz. Evimin yeni misafiri hoş geldin” notunu düştü. Avcı’ya takipçileri, “Harika olmuş, ömür boyu saklanır” ve “Tam seni yansıtmış” gibi mesajlar gönderdi.
Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.