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01.06.2020 - 07:00 |

Evliliği müzik kurtardı

Beren Saat, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Kenan Doğulu’yla, müzik sayesinden yeniden birlikte olduklarını söyledi

Evliliği müzik kurtardı
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Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun 46’ncı yaşını kutladığı Instagram’dan, itirafta bulundu. Geçtiğimiz yıl boşanmak üzereyken yeniden barışan oyuncu, şarkıcıyla çektirdiği fotoğrafa, “Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük, hıçkırarak ağladık. İlişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken, müzikle birlik olduk” diye yazdı.
Birbirlerinden kopamadıklarını belirten Saat, “Sevgili, oyun arkadaşı, eş, zor günlerde yoldaş ve birbirimize muse olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum. Her şarkıma kattığın fikir, çaldığın her nota, sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun. İyi ki doğdun da sana aşık oldum” notunu düştü.

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