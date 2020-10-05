Şevval Sam, Re Touch Mag’in ekim sayısına kapak oldu. Özel yaşamına dair samimi açıklamalar yapan oyuncu, “Evlilik insanı değilim. Evlendiğime pişman da olmadım. Hatta çocuğum olduğundan dolayı çok mutluyum ama bir kere daha tecrübe etmek istemem” şeklinde konuştu.

Şevval Sam, 1993 yılında futbolcu Metin Tekin ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu olan güzel sanatçı, 1999 yılında Tekin ile yollarını ayırmıştı.