Evlilik kolay değil

Justin Bieber, eşi Hialey Bieber ile evliliğinden bahsetti. TMZ’e göre, 25 yaşındaki popçu, “Evli olmak mükemmel bir şey ama kolay değil. Bunun için çabalamanız gerekiyor” sözleriyle şaşırttı. Yeni albümü ‘Changes’ ile büyük başarı elde eden Bieber, “Karşınızdaki kişiye her gün sabırlı davranmayı seçmeniz, onu sevmeniz, ona karşı nazik davranmanız gerekiyor. Gerçekten inanılmaz” dedi.