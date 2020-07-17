Evlilik yolunda ayrıldılar

Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın, sürpriz bir kararla ayrıldıkları ortaya çıktı. Röportajlarında birbirlerine söyledikleri aşk cümleleriyle dikkat çeken çiftin, geçtiğimiz hafta ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi. İkili, 2.5 yıllık birlikteliğinin ilk döneminde yaşadığı kısa ayrılıktan sonra aşklarına yeni bir şans vermişti.