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17.07.2020 - 07:00 |

Evlilik yolunda ayrıldılar

Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın, sürpriz bir kararla ayrıldıkları ortaya çıktı.

Evlilik yolunda ayrıldılar
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Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın, sürpriz bir kararla ayrıldıkları ortaya çıktı. Röportajlarında birbirlerine söyledikleri aşk cümleleriyle dikkat çeken çiftin, geçtiğimiz hafta ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi. İkili,  2.5 yıllık birlikteliğinin ilk döneminde yaşadığı kısa ayrılıktan sonra aşklarına yeni bir şans vermişti.

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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