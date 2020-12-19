EXXEN TV izlemek ücretli mi? 'EXXEN' TV kanalı mı, ne zaman gelecek?

Muhabirlikten, kanal patronluğuna kadar uzanan başarı öyküsüyle hafızalara kazınan Acun Ilıcalı, yeni kanalı Exxen ile gündeme geldi. Yaptığı projelerle reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'dan yepyeni bir içerik geliyor. Netflix veya Blu TV eş değerinde olan ve yapım aşaması tamamlanmak üzere olan Exxen hakkında peş peşe sorular geliyor. Peki Exxen ne demek, Exxen TV nedir, ne zaman gelecek? İşte Exxen hakkında merak edilenler..

EXXEN NE DEMEK?

ACUN ILICALI DİJİTAL PLATFORM İLE İLGİLİ KONUŞTU

Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.

"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.

'EXXEN' TV KANALI MI?

EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak.

EXXEN TİV ÜCRETLİ Mİ?

Acun Ilıcalı açıkladı: Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.

EXXEN TV'DE KONUŞANLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?





Hasan Can Kaya ile verdiği pozu paylaşan Ilıcalı, "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar artık Exxen'de. Hepimizi hayırlı olsun" notuyla yeni transferini açıklamıştı. Programın, kanal açıldığında yayına girmesi bekleniyor.



EXXEN TV'DE SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN YAYINLANACAK?





Yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisinin yeni sezonu da EXXEN TV'de yayınlanacak. Fakat Sihirli Annem dizisi yeni oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin, kanal açıldığında yayına girmesi bekleniyor.

Milliyet gazetesinden Sina Koloğlu'nun, "Yerli ve Milli Platform" başlıklı yazısı şöyle:



"Exxen, Acun’un yeni kanalının ismi. Muhtemel uluslararası havası olsun istendi. İlk ben yazdım, temmuz ayında ufak bir yorum da yaptım ne olabileceğine dair platformun. Epey bir dizi yapım işine girecekler.

Dikkatimi çeken Özgü Namal oldu. 2013 yılında bırakmıştı. Çok yeni eşini kaybetti. Büyük bir acı. Listeye bakınca büyük sürpriz olarak bu işi gördüm. 'Daha bu için buzdağının görünen yüzü' dediler.

Sadece kendi işleri olacak. Mesela benim duyduğum, dışarıdan film alınmayacak. Kendi yapımları olacak. Yine kulağıma gelen, içerikler 'Ailenin izleyebileceği kıvamda olacak' sözü aslında büyük rakibin dizi içeriklerine de bir gönderme!



‘Rahatlıkla izlenebilecek’



Geçenlerde ülkemize yeni giriş yapan dijital platformu izlemek istedik. 'Akıllı televizyon değil, kutu almanız gerekiyor izlemek için' dediler. Şimdi bizim televizyon da iyi bir marka yani. Hani çok da eski değil. Bir platformu, televizyondan izlemek için kim oturup yenisini alır? Ben ne cepten ne de bilgisayardan izlemeyi sevmiyorum, vardır benim gibi epey insan. 'Exxen'i televizyondan izlemek nasıl olacak?' diye sordum. 'Aplikasyonla izlemek mümkün. Kutu almanıza gerek yok' yanıtını aldım.

Fiyat ne olacak?



Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.



Gördüğüm Exxen’in ağır topları YouTuber’lar olacak. Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’i beğenerek izliyorum, yeni başladım. Kim alır diye düşünüyordum, onlar kapmış.

Aleyna Tilki’nin hayranı çok, ‘müzikal yaparsa millet gelir’ mantığı ya da rap yarışması ya da YouTuber’ın çok izleneni almak, abonen gelmesi için yeterli mi?

8İşin başında olan...



İşin başında olan...



Şimdilerde ‘Yerli ve milli bir platform olacak’ deyimi moda. Peki tüm bu işlerin başında profesyonel olarak kim var? Ümmü Burhan... Bu sektörün kesin en deneyimli isimlerinden. 'Yani farklı ne yapacaksın, Netflix’le rekabet edecek, ne yapacaksın? Bence öyle bakılırsa olaya, daha doğru ilerlenebilir' diye konuşmuş Episode dergisine. Şimdi tam da işin ortasında. Bakalım bu soruların cevaplarını verebilecek mi?"

'Fight Club'tan ilk fragman

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni platformu 'Exxen' için hazırlıklara devam ediyor. Ilıcalı, 'Fight Club' yarışmasından ilk fragmanı takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir de yer alacak.



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ocak ayında yeni platformu 'Exxen'i açıyor.



11 DÖVÜŞÇÜ AYNI EVDE



Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı 'Fight Club' Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.



BİN 500 KİŞİLİK İSTİHDAM



Yeni dijital platformu 'Exxen' hakkında konuşan 51 yaşındaki televizyoncu, "Kaç kişiyi istihdam ediyorsun?" sorusuna, "Bin 500 kişi" yanıtını vermişti.



Ilıcalı, "Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yaklaşık üç aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz, sabahlara kadar bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler tekliflerimizi kabul ettiler. Bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim. Çok kıymetli isimler var, daha yenileri de eklenecek" demişti.



YILLIK 900 MİLYON TL



Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.



"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."



'SİHİRLİ ANNEM' İTİRAFI



Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.



'Exxen'in ortaya çıkış hikayesini anlatan TV8'in patronu, "İçeriklere bir şey olacağını düşünmüyorum, ama mecralar değişiyor. Türkiye'de TV'deki seyirci rakamlarının çok düştüğünü görmüyoruz. Gençlerin, küçüklerin elinde telefon, tablet görüyoruz ve bir şey seyrediyorlar. Benim amacım o cihazlara girmek. Kısa ve tempolu içerikler ve değişik bir montaj uygulayacağız" açıklamasında bulunmuştu.