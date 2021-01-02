Exxen ücreti kaç TL? EXXEN nasıl izlenir, giriş linki ve kayıt ol ekranı nerede? İşte platformdaki diziler - programlar...

EXXEN platformu 1 Ocak itibariyle izlenmeye açıldı. Fakat EXXEN'deki dizileri, programları izlemek isteyenler siteye üye olmak zorunda. Aylık olarak belirlenen ücretler reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılmış. Peki EXXEN'e nasıl kayıt olunur? EXXEN ücreti kaç TL? İşte EXXEN giriş ekranı ve üyelik hakkında detaylı bilgiler...

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve “Türkiye’nin dijital platformu” sloganıyla yola çıkan EXXEN, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

rklmvr üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmvr üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

rklmyk üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

Exxen.com üzerinden üyeliğinizi oluşturduktan sonra kredi kartı veya banka kartınla ödemeni gerçekleştirebilirsin.

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EXXEN UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

Exxen uygulamasını mobil cihazınızdaki Apple Store'dan Exxen yazıp aratarak indirebilirsin. Google Play Store'da çok yakında!

EXXEN'DEKİ İÇERİKLERİ TELEFONA İNDİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Exxen uygulaması üzerinden üyeliğinle giriş yaptığında rklmyk üyeliğin aktifse, Exxen'deki içerikleri telefonuna indirebilirsin.

EXXEN İÇERİKLERİ







