Exxen ücreti ne kadar, nereden izlenecek? Exxen'de olacak programlar neler, ne zaman başlayacak?

Exxen dijital platformu kısa bir süre sonra yayın hayatına başlayacak. Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen'de Enis Arıkan'ın programı, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı, Masterchef Junior gibi çeşitli yapımlar Exxen'de yer alacak. Exxen'de yer alacak yapımlar tek tek açıklanıyor. Exxen'in açılış tarihi ve ücreti ile ilgili detaylar ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Exxen ücreti ne kadar olacak, ne zaman başlıyor? İşte Exxxen'de yer alacak programlar, diziler, ve yapımlarla ilgili detaylar...

EXXNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Exxen ücreti ile ilgili henüz resmi bir rakam paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.

EXXEN'DE OLACAK YAPIMLAR...

Konuşanlar, Masterchef Junior, Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Zeynep Bastık ve Konukları, İşte Bu Benim Masalım, Katarsis, Vahşi Şeyler, Tolgshow, Gibi

ŞEREF BEY

Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

SİHİRLİ ANNEM

Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal dizinin oyuncu kadrosunda rol alıyor.