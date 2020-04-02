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02.04.2020 - 07:00 |

‘Ey korona!’

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Kurucusu Bilge Kuru, son dönemde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Her Şehri Ünlüleriyle Geziyoruz’a koronavirüs salgını nedeniyle ara verdi.

‘Ey korona!’

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Kurucusu Bilge Kuru, son dönemde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘Her Şehri Ünlüleriyle Geziyoruz’a koronavirüs salgını nedeniyle ara verdi. ‘Evde Kal’ çağrılarına harfiyen uyan iş insanı, sosyal medyada ev halini gözler önüne sererek, “Ey Korona, sen mi büyüksün, ben mi?” diye sordu.

Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
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Cadde Yazarları

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