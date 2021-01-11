Eyalet değiştirdiler

Gisele Bündchen-Tom Brady çifti, New York’taki Tribaca apartman dairelerini 36.8 milyon dolar’dan (yaklaşık 271.8 milyon TL) satışa çıkardı. Beş yatak odası ve geniş bir terası bulunan yapı kısa sürede alıcısını buldu. Tampa Bay Buccaneers takımına transfer olan Amerikan futbolu oyuncusu, ailesini de Florida’ya taşıdı.